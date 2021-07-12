Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, enflasyon farkının bayram ikramiyesine de yansıtılması gerektiğini söyledi. Kazım Ergün “Bu yıl da ikramiye 1.100 lira. Enflasyon miktarı, bayram ikramiyelerine de yansıtılmalı. Biz insanların mutlu, huzurlu yaşamasını istiyoruz. İnsan, kasabın önünden geçerken içini çekmemeli, arzu ettiğini alabilmeli. Türkiye gelişiyor ve büyüyorsa, bu refahtan bütün emekliler faydalanmalı. Türkiye’deki fiyat artışlarını herkes görüyor. Elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam geliyor. Ülkenin sıkıntısını hep beraber paylaşalım” değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi müjdesini Bakan Bilgin verdi. Bilgin, ikramiyelerin 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olacağını duyurdu.