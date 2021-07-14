Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'da da kapalı olacak Borsa İstanbul'da, cuma günü işlemler normal şekilde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde ise sadece pazartesi yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakde dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, borsadaki zayıf seyirde etkili olabileceğini belirtiyor. Analistler "Yurt dışına baktığımızda olumlu hava net olarak sürüyor. İçeride de beklentiler pozitif. Ancak yatırımcılar 'bayram bitsin, gelişmelere göre sonrasına bakarız' görüşünde" diye konuştu. BİST 100 endeksi son günlerde zayıf seyretse de 1.350 puan seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Dolarda da dünkü işlemlerde 8,60'a kadar geri çekilme yaşandı. Altının gram fiyatı da günlerdir 500 TL civarında seyrediyor. Ons fiyatı ise dün 1.810 doların üzerine çıktı. Analistler, Delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin devam etmesine rağmen, risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun, onsta yükselişi sınırladığını kaydetti.

Altın parlıyor borsa bekliyor Ons ve dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın 520 TL'yi geçerek tarihî zirvelerine yaklaştı. 1.400-1.460 bandına sıkışan borsada ise "temkinli iyimser" bekleyiş hâkim...