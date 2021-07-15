Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişiminden sonra birçok insanın ilk tepkisi ATM’lere koşup para çekme şeklinde gerçekleşti. Bu eğilime karşı hazırlığını hızla yapan bankalar, makineleri boş bırakmadı, insanlar ihtiyacını karşıladı. O dönemde de, bugün de her kesim, bankaların, tahribatın büyümesini önlediği konusunda hemfikir. 15 Temmuz gecesinin hemen ardından Merkez Bankası bankalara limitsiz likidite sağlanacağını duyurdu. BDDK sistemi denetledi, bankalar tedbirlerini aldı ve finansal sistem sayesinde tedirginlik çok kısa sürdü.

15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatandaşların hain girişime karşı koyduğu millî iradenin hafızalardaki yerinin, zaman geçtikçe daha da belirginleşerek kuvvetlendiğini belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben şunları kaydetti: Yaşanan menfur girişim, bankacılık sistemine hiçbir zarar vermemiş, bankalarımız istikrarlı büyümelerine hiçbir sapma olmadan devam etmiştir. 15 Temmuz 2016’dan sonraki bir yıllık dönemde, sektörün aktif büyüklüğünü yüzde 20, kredilerini yüzde 23, kârlılığını ise yüzde 28 oranında arttırdığını görüyoruz. Hain darbe girişiminin, güçlü ekonomik temellerimize ve finansal sistemimizin sağlamlığına hiçbir etki edememesi, Kurumumuza ve finansal sektörümüze olan güvenin açık kanıtı niteliğindedir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da “Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşları gerekli adımları attı, kamu bankaları öncülüğünde piyasanın ihtiyaçları karşılandı, ihtiyaçlara etkin çözümler sağlandı, uygun maliyetli krediler, meslek gruplarına yönelik özel çözümlerle yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu tarihte başarılı bir sınav verilmiştir” ifadesini kullandı.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise geride kalan 5 yılda olduğu gibi ihtiyaç hâlinde bütün imkânları seferber etmeye hep hazır olduklarını belirtirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan son 5 yılda ekonomiye 1,3 trilyon liralık kaynak sağlayarak ekonomik saldırılara ülke ekonomisinin güçlü şekilde cevap vermesini sağladıklarını dile getirdi.

15 Temmuz'da 350 milyar dolar kaybettik FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Milletin iradesine yapılan bu girişimin ekonomik faturası ağır oldu. Türkiye ekonomisinin güçlü altyapısı sayesinde hızla toparlanma yaşandı. Ancak darbe girişiminin ülkemize dolaylı olarak 350 milyar dolara mâl olduğu biliniyor.