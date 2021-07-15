Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Fethullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyum tayin edilen şirketler, geçen beş yıllık süreçte hem kârlılıklarını artırdı hem de aktif varlıklarını büyüttü. Buna göre FETÖ bağlantılı 783 şirket hâlen TMSF tarafından tayin edilen kayyumlar tarafından yönetiliyor. Mahkeme kararı çerçevesi içerisinde 420 şirketin ise TMSF yönetiminden çıkarak sahiplerine iade edildikleri belirtildi. TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin aktifleri devir tarihinde 42,24 milyar lira iken bu rakam yüzde 66 büyüme göstererek 70,05 milyar liraya yükseldi. Öz kaynakları ise yüzde 67 büyümeye ulaştı. Verilen bilgiye göre bu şirketlerde 44 bin 519 kişi istihdam ediliyor.

KOZA, KÂRINI %416 ARTIRDI

TMSF bünyesinde kayyumla yönetilen şirketlerden, Erciyes Anadolu Holdingin (Eski adı Boydak Grubu) cirosunun, devir tarihinden 2020 sonuna kadar olan dönemde yüzde 167 büyüdüğü, kârlılığın ise yüzde 191 artarak 559 milyon liradan 1,63 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Güncel dönem itibarıyla grubun aktifleri yüzde 101 artış göstererek 8,47 milyardan 17,07 milyar liraya, öz kaynakları yüzde 79 artışla 6,47 milyar liradan 11,59 milyar liraya yükseldi. Kayyum tarafından yönetilen Koza Holdingin cirosu da devir tarihinden bu yana yüzde 306, kârı ise yüzde 416 arttı. Güncel dönem itibarıyla grubun aktifleri yüzde 144, öz kaynakları yüzde 124 artış gösterdi.

KAYYUMLAR TEK MAAŞ ALIYOR

Kamuoyunda tartışma konusu olan kayyumların her şirketten ayrı maaş aldıkları iddialarına da son nokta konuldu. TMSF yönetimi, Meclis’te milletvekillerinin soruları üzerine kaç şirkette görev yaparsa yapsın bir kişinin tek yerden maaş aldığını açıkladı. FETÖ şirketlerinde 302 kayyumun görev yaptığı, bunların 152’sinin TMSF kadrosundaki uzmanlardan, 150’sinin de özel sektörde mali ve hukuki açıdan deneyim sahibi kişilerden oluştuğu bilgisi verildi.

15 Temmuz'da 350 milyar dolar kaybettik FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. Milletin iradesine yapılan bu girişimin ekonomik faturası ağır oldu. Türkiye ekonomisinin güçlü altyapısı sayesinde hızla toparlanma yaşandı. Ancak darbe girişiminin ülkemize dolaylı olarak 350 milyar dolara mâl olduğu biliniyor.

Bankacılık tahribatın büyümesini önledi Türk bankacılık sektörü 15 Temmuz’da sistemi ayakta tutarak darbe girişiminin tahribatına karşı kilit rol oynadı.