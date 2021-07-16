Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında DEİK ve DTİK tarafından gerçekleştirilen “15 Temmuz: Güvene Dayalı İş Birliği” paneli ve DEİK Özel Teşekkür Töreni’nde 44 ülke ödüllendirildi.

Törende Afganistan, Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Kamerun Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau Cumhuriyeti, Haiti, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Madagaskar, Maldivler, Mali, Moritanya, Karadağ, Fas, Nijer, Umman, Pakistan, Rusya, Ruanda, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Bosna-Hersek’e plaket verildi.

Teşekkür plaketleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ve İş Konseyleri Koordinatör Başkanları tarafından, ilgili ülkelerin Ankara diplomatik misyon temsilcilerine takdim edildi.

Libya'dan 1 milyar dolarlık ödeme bütçesi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’daki Türk firmalarının alacakları için 1,1 milyar dolarlık ödeme beklendiğini belirterek “Bu kesinleştiği zaman inşallah Türk iş insanlarına müjdeyi vereceğiz” dedi