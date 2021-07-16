Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Mart 2022’de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle bölgedeki kuyrukların son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor. Yılda yaklaşık 4 milyon aracın feribotlarla ulaşım sağladığı Boğaz trafiği, köprünün devreye girmesiyle hızlanacak. Köprü ayrıca bölgedeki turizm hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak.

4 DAKİKADA GEÇİLECEK

Şu anda yoğun trafik sebebiyle bekleme süreleri 1,5 ile 5 saat arasında değişiyor. Köprü açıldığında Çanakkale Boğazı, 4 dakikada geçilecek.

TÜRSAB Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik “Feribotlar aralıksız çalışıyor ama ortada ciddi bir trafik yükü var. Buna artan ihracatı da eklediğimiz zaman büyük kamyonların ve tırların da trafiğe ciddi bir yükü oluyor. Ulaşımdaki sıkıntıyı çözersek turizmi geliştirmiş oluruz. Bununla beraber bu hareketin Çanakkale esnafına ve Balıkesir esnafına ciddi bir destek sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Çanakkale Köprüsü'nde yol yapımına başlanıyor "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek.