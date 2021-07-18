Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İhracat rakamları, üretim ve kapasite kullanım oranları ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme yakalanacağına işaret. İkinci çeyrekte, pandemiye yönelik tedbirler sebebiyle hizmetler sektörünün katkısının zayıf kalacağını, ancak ekonominin lokomotifi olan sanayi ve tarım sektörlerinden büyümeye güçlü katkı gelmesini bekliyoruz.

İhracatçıların çip, konteyner ve gemi hatlarında yaşanan sorunlara rağmen bu seviyelere ulaşma başarısı gösterdiğini de memnuniyetle görüyoruz. Bu seviyeler ikinci çeyrek büyümesini güçlü destekleyecektir. Normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörünün de katkısının kademeli olarak artacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda, aşılamanın da artmasıyla, AB ile tır taşımacılığı konusunda yaşadığımız sorunlar, kotalar, geçiş sınırlamaları ve ücretler de olumlu olursa bu yıl rekor büyüme gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

Bakan Elvan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep iş dünyası ile buluşmasında, 2. çeyrek için çift haneli, yüzde 20'ler civarında bir büyüme beklediklerini açıkladı. Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart" dedi.

Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yılsonu dolar tahmini 8,95’e yükseldi. Büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.