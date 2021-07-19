Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip Türkiye, yıllardır bu minerali katma değeri yüksek ürünlere çevirerek kazanç elde ediyor. Ülke, rafine bor ihracatında bu yıl rekora koşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Millî Enerji Politikası çerçevesinde madenlerin katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek ihraç edildiğini söyledi.

DÜNYA PAZARINDAKİ PAYIMIZ YÜZDE 62

Türkiye’nin madencilik sektörünün temel taşlarından olan Eti Maden’in de dünyadaki bor üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 48’ine sahip olduğunun altını çizen Bakan Dönmez “Ülkemiz, bugün küresel bor pazarında savunma, cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde talep edilen geleneksel bor ürünlerinin tamamını üretebilir durumda. Ülkemizin dünya bor pazarındaki payı yüzde 62 seviyesine ulaştı. Ana rakibi, bu dönemde Eti Maden ile rekabet edemez bir pozisyona geldi” dedi.

22 FARKLI ÜRÜN

Eti Maden’in ürün portföyünde 22 adet farklı bor ürünü bulundurduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez “En çok satılan rafine bor ürünlerinin başında inşaattan temizlik sektörüne, tarımdan savunma alanına kadar pek çok sektörde kullanılan boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit ve borik asit gelmekte” diye konuştu.

Eti Maden tarafından 2020’de 1 milyon 738 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini de ifade eden Bakan Dönmez “Bu yılın ilk 6 ayında ise tarihî bir rekorla, yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışına ulaştı. 2021 yılı genelinde yaklaşık 2 milyon 500 bin ton bor satışı ile 1 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Eti Maden’in söz konusu satışlarının yaklaşık yüzde 97’si ihracattan oluşuyor. Böylece ülkemizin cari açığına da önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. 2021 yılı içerisinde Çin’e demiryolu ile ilk ihracatımızı da gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

BORON'la vatandaş 800 milyon TL kârda Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi için başlatılan çalışmalar meyvelerini veriyor.

Çamaşırdan sonra bulaşıkta da BORON! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin millî serveti bor madeninden katma değerli ürünler üretmeye devam ediyor. Bordan üretilen BORON’un çamaşırdan sonra bulaşık temizlik ürünleri de piyasaya çıkıyor.

Yerli deterjan Boron yurt dışına açılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dört farklı Boron ürününün ihracatına başlayacaklarını belirterek “İlk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya göndereceğiz. Gerekli izinler alındı” dedi.