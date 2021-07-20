Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör temsilcileri bu israfın inovatif, yenilikçi ve teknoloji tabanlı politikalarla aşılabileceğini belirtiyor. Toya Makine ve Bay Bread Fırıncılık CEO’su Serdar Yalçınkaya, “Kurulu iş yerlerindeki teknolojik yetersizlikler üretim maliyetlerini yükseltmekte ve kârlılığı yok etmektedir. İşletmeler ise üretim teknolojilerinden ziyade pazarlama ve satışa, tezgah dekorasyonlarına, dağıtım araçlarına yatırım yaparak günü kurtarmışlardır. Artık sektörde daha köklü değişim yapmanın vakti gelmiştir; gerekli olan bölgelerde gerekli kapa-sitelerde donuk hamur üretebilen fabrikalar kurulmalı ve hamur üretim maliyetleri düşürülmelidir. Bu fabrikalarda üretilen hamurlar fırınlara dağıtılmalı ve fırınlar bu hamurları istedikleri saatlerde istedikleri miktarlarda üreterek, müşterilerine olması gerektiği gibi sıcak ve taze olarak sunmalıdırlar. Uzun çalışma saatleri gerektiren fırın işletmelerinde böylelikle üretim personeli tasarrufu da gerçekleşecek. Ayrıca yatırımcılar müşterilerin talep ettikleri geniş ürün çeşitliliğini de bu şekilde müşterilerine sunabilecekler” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

İsrafın turşusunu kuracak Gıda ve tarım sektöründe Türkiye’nin ilk döngüsel ekonomi projesi, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi tarafından başlatıldı. Proje kapsamında pazar yerlerinde çöpe gidecek olan sebze ve meyveler, tesislerde işlenerek kompost hâline getiriliyor. Bu kompost toprağın verimini artırmak için kullanılıyor. Ayrıca yenebilecek durumda olanlar ise konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

'Normalleştik' derken sorumlu olalım: İsrafa dikkat! Lokanta, kafe ve restoranlar açıldı. Tatil mevsimi ve mangal-piknik sefaları başlıyor. Gıda talebi artacak. Uzmanlar uyarıyor: Kuraklık, rekolteye zarar verecek zaten. Bir de israf etmeyelim!