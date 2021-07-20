Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | AYDIN

Pandemi döneminde büyük yara alan turizm sektörü dünya genelinde aşılanmanın hızlanmasıyla başlayan açılma süreciyle toparlanma dönemine girdi. Sektörde yeni otel yatırımları da peş peşe devreye alınıyor. Antalya-Muğla ağırlıklı turizm yatırımları öne çıkarken, 80’lerin turizm merkezi Kuşadası, tatil yarışında ‘ben de varım’ diyecek! Ege Bölgesi’nden üç iş insanı; Dr. Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan, Sıtkı Kayalı’nın ortaklığıyla Kuşadası’nda 7 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, kişiye özel tatil deneyimiyle 12 ay boyunca açık olacak.

140 KİŞİYE İSTİHDAM

Dr. Semih Peköz, ilave alanlarla yatırım miktarının 10 milyon dolara ulaşabileceğini ifade ederken, tesisin inşaasının 4 ayda gerçekleştirildiğini belirten Sıtkı Kayalı, “Otelimiz doğrudan 140, tedarik-lojistik ağıyla ise 1.000 kişiye istihdam sağlıyor” dedi. Otelin bölgenin ilkleri arasında yer aldığını belirten Oğuz Kağan Yurdakan ise şöyle konuştu: “1980’li yıllarda Kuşadası Türkiye’nin turizm döviz gelirleri lideriydi. 90’lı yıllarda Çeşme, Bodrum ve Antalya’ya yapılan tesisler nedeniyle Kuşadası bu unvanını kaybetti. Bu yıl Türkiye’de 7-8 tane turizm yatırımı var. Biri biziz, gerisi Antalya’da. 10 dönüm üzerine kurduğumuz otelimizin 250 odaya kadar yatak kapasitesi hakkı olsa da; biz bunu, misafirlerimize konfor sağlamak ve arazideki asırlık zeytin ağaçlarını korumak için 56 odayla sınırlı tuttuk. Hedefimiz sabah, öğle ve akşam için farklı konseptler oluşturarak misafirlerimize butik hizmet sunmak. Bu tür yatırımlarla Kuşadası’nın rekor kırdığı günlere geri dönmesini diliyoruz.”

MALİYET PANDEMİDE YÜZDE 40 ARTTI

Pandemi döneminde otel yatırım maliyetinin yüzde 40 arttığı ifade edilirken, gecelik konaklama bedelinin 2 bin-3 bin TL arasında değiştiği Kuşadası’ndaki tesisteki fiyatların Bodrum’daki otellerin yüzde 40’ı seviyesinde olduğu belirtildi.

Turizm iç pazarla ayakta Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı’nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olduğunu söyledi.

İşsizliğe turizm merhemi Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.