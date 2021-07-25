Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’ya açılan Dereköy Sınır Kapısı, Karadeniz’e kıyısı bulunan İğneada Limanı ve İstanbul’a yakınlığıyla yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken OSB’de, parsellerini satın alan firmalar yatırım için proje çalışması yapıyor. Çevre illerdeki OSB’lere göre birçok avantajı bulunan Kırklareli OSB’de yeni yatırımlarla birlikte fabrika sayısı ve istihdamın önemli oranda artırılması amaçlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin “Kırklareli OSB’de 37 fabrikamız var. Toplam çalışan sayımız da 3.500. Yeni yatırımlarla fabrika sayısı 95’e, çalışan sayısı ise birinci etapta 10 bine, ikinci etapla 15 bin ve tamamlandığında 25 bine çıkacak” dedi. Kırklareli OSB’nin sadece Trakya’nın değil, Türkiye’nin önemli yatırım alanlarından olduğunu dile getiren Bilgin, şöyle konuştu: Elektriğinden doğalgazına, suyundan arıtmasına ve diğer tüm hizmetlere kadar alanda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında daha ucuz hizmet vermekteyiz. Burası bir şehir havasında. Müteşebbisler buraya gelsinler, burada diğer ticari ünitelerle ilgili de yatırım yapabilirler. Fabrikalarını kursunlar, üretimlerine başlasınlar. Geç kalan kaybeder, erken gelen kazanır.

İlave her istihdam için 100 bin lira kredi Hâlihazırda İlave İstihdam Teşviki ile Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların teşvikine ilişkin süre 2022 sonuna kadar devam ederken, ayrıca firmalara her bir ilave istihdam için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin TL kredi imkânı sağlanacak