Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, yerinde alışverişte tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tercih etmediğini, internet alışverişinde ise bu duruma müdahale edemediğini belirterek, “Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz ve satın aldığınız gıdayı belki de uzun bir zaman içinde tüketeceksiniz. Fakat gelen ürünün son kullanma tarihi yakın olabiliyor. İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketici raftaki ürünü kontrol edemiyor. Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor. Burada görev işletmeye düşüyor. Raf ömrü yaklaşan ürünleri özellikle internetten alışveriş yapan tüketicinin poşetine koymamalı” uyarısını yaptı.

CAYMA HAKKI DA YOK

Bakal, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinde son kullanma tarihi henüz geçmemiş ancak yaklaşmış olan ürünlerde satın alma sonrası cayma hakkının olmadığını söyledi. Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti:

“Dünyada alışveriş alışkanlığı koronavirüs salgını sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem arz eden bir pazar hâline geldi. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market alışverişlerinde ürüne dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir.”

Marketlere sınır gelirse enflasyon 2 puan artar Carrefoursa CEO’su Kutay Kartallıoğlu, perakende yasa tasarısıyla aslında tüketicinin cezalandırıldığını belirterek “Tasarı bu hâliyle yasalaşırsa enflasyon en az 2 puan artar, müşteri daha pahalıya ürün alır, devlet vergi gelirlerinden olur, kayıt dışılık artar. Bu tasarıyla Türkiye pazarını ABD’nin Amazon’una, Çin’in Alibaba’sına açmış olursunuz” dedi.

‘Zincir market’ düzenlemesi Meclis’e geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları süren zincir market ve AVM’lerle ilgili düzenlemenin hızlıca Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi.