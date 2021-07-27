Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Emlak işletmelerinin yetki belgesi alabilmesine yönelik olarak getirilen muafiyetler 31 Temmuz’da sona eriyor. 14 Ekim 2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına 31 Temmuz’a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında deneyim şartı aranmıyor. Ayrıca eğitim sertifikalarının yüklenmesi için de 31 Aralık 2021 tarihine kadar süre verilmiş oluyor. Ancak 31 Temmuz’dan sonra bu muafiyetlerden faydalanılamayacak” diye konuştu. Yönetmeliğe ilişkin son düzenlemelerin 16 Nisan’da yapıldığını hatırlatan Özelmacıklı “Son düzenlemede yetki belgesi almak için istenen lise şartı da kaldırılmıştı. Yani ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabiliyor. 14 Ekim 2020’den sonra yetki belgesi başvurusunda bulunan bu kişiler için Sorumlu Emlak Danışmanı mesleki yeterlilik belgesi, deneyim şartı ve 100 saatlik eğitim şartı bulunuyor” ifadelerini kullandı.

HALA EKSİKLER VAR

Hakan Özelmacıklı “Yönetmeliğimizde hâlâ revizeye ihtiyaç duyulan hususlar söz konusu. Bunları rapor hâlinde Ticaret Bakanı’mız Mehmet Muş’a ilettik. Denetimin sağlanması, entegrasyon ihtiyaçlarımızın çözümü, sahibinden olarak verilen ilanların kontrolü, portallerin haksız uygulamaları, haksız hizmet bedeli talep eden aracılara ilişkin düzenlemeler, yabancılara pazarlama yapan firmaların takipleri, günlük kiralık işlemlerdeki aksaklıklar, TTBS sistemindeki iyileştirme ihtiyaçları, pandemi kapsamına emlak işletmelerinin dahil edilmesi, damga vergisi ve hizmet bedeli düzenlemesi gibi birçok başlıkta çözüm istiyoruz” dedi.

Konutta fiyat durmadı alıcılar faize bakmadı! Türkiye’de ilk yarıda konut satışları 550 bini aşarak ortalama seviyeleri yakaladı. Pandemide artan inşaat maliyetlerine bağlı olarak konut fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ev hayali kuranlar “Fiyatlar daha da artar” endişesiyle alımlarını ertelemiyor.

Konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor İnşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 35,5 arttı. Türkiye Müteahhitler Birliği “Maliyet baskısı sürüyor, ev fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Dar gelirli için uzun vadeli finansman modelleri şart” açıklamasında bulundu