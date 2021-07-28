Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje için Asya Yakası’nda bulunan Lâpseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor. ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor. Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı ‘Asian Hercules-III’ isimli yüzer vinç kullanılıyor. Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma dâhilinde iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı.

Açılış 18 Mart 2022'de

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, toplamda 6 saat sürecek tabliye montajı çalışması başladı. Montaj nedeniyle Çanakkale Boğazı güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacağı öğrenildi.