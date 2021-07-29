Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Ticaret Bakanlığı, artan dolandırıcılık teşebbüslerine karşı Fransa’ya ürün satan ihracatçıları bir kez daha uyardı. Ticaret Bakanlığına konuya ilişkin bir yazı gönderen Lyon Ticaret Ataşeliği, son zamanlarda Türk ihracatçılarla Fransa’dan irtibata geçen bazı kişilerin, Fransa’daki tanınmış firmalar adına kendilerinden ürün alacaklarını ve ödemeyi sadece kendi belirledikleri şekilde yapacaklarını ifade ettiklerini bildirdi. Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, kendilerini firmaların ‘satış müdürü’ olarak gösteren bu kişilerin, firmalarla irtibata geçerken Fransa’da kayıtlı telefon numaraları üzerinden aradıkları ancak numaraların başka ülkeler üzerinden alındığı tespit edildi. Ayrıca, zincir marketlerden birinin satış müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde birçok yerden bu tarz bilgilerin kendilerine iletildiği ve konunun polise yansıtıldığı bilgisi de alındı.

SİPARİŞLER TEYİT EDİLMELİ

Ticaret Bakanlığı bunun üzerine oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerine yazı göndererek dolandırıcılara karşı firmaları uyardı. Özellikle ayakkabı, sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan alım yapmak isteyen söz konusu kişilere karşı, firmaların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, dolandırıcılık teşebbüsünde bulunan bu kişilerle ilgili olarak, Türk firmaların, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayıp siparişi kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Türk firmalarla iletişime geçen kişilerce kullanılan e-Posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmî evraklarının kendilerine iletilmesine, yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.

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Fransa ile İsrail arasında 'Pegasus' görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere bugün Paris’e gidecek.