Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayındaki tam kapanma süreci ile birlikte satışların geçen yıla kıyasla yüzde 25’lik bir artış yaşandığını kaydeden Düzgün, haziran ayındaki normalleşme döneminde piknik, mangal ve tatil ürünlerine rağbetin arttığını kaydetti. Kurban Bayramı’nda market satışlarında geçen yıla kıyasla yüzde 18’lik artış yaşandığını belirten Düzgün “Vatandaşların sepetlerinde en çok gazlı içecekler, ayran, tatlı, baharat, çeşni ve mutfak yardımcı malzemelerinin satışında artış yaşandı. İstanbul’dan Anadolu’ya akın başlayınca satışlar geçen yılki Kurban Bayramı’na göre yüzde 10 azaldı. Sepetlerde bayram şekeri, ikramlıklar, sebze-meyve, yoğurt, soğuk içecek yoğunlaştı. Ege Bölgesi’nde bakliyat ürünlerinde yüzde 25, şarküteride yüzde 26, manav ürünlerinde ise yüzde 15 artış gözlemlendi. İç Anadolu Bölgesi’nde et satışlarıyla birlikte süt ürünleri ve ayçiçeği yağı ürün grubunda ciddi talep artışı görüldü. Bu da misafir ağırlamada artış olarak yorumlandı” dedi.

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.