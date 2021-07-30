Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul serbest piyasasında dolar güne düşüşle başladı. Buna göre dolar, 8,4850 liradan, avro ise 10,0850 lira bandında hareket ediyor.

30 TEMMUZ DOLAR-EURO FİYATLARI

Serbest piyasada 8,4830 liradan alınan dolar, 8,4850 liradan satılıyor. 10,0830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0850 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0950 lira olmuştu.

Haziranda en çok dolar kazandırdı En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,95 oranında dolarda gerçekleşti. Euro ise yıllık TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.