Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, bu çılgın tüketim dünyasında iklim değişimine yönelik sorunların üstesinden gelmek için bağlayıcı kararlar alma zorunluluğuna dikkat çekti. Edin “Gelecek kuşakların varlığını tehlikeye atmadan, doğal çevreyi merkeze alan kaynak ve atık yönetimi yapılan döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda ekonomik büyümenin sağlanması çok kritik bir konu” dedi.

TEHLİKE HER GÜN BÜYÜYOR

Ülkemizde geçtiğimiz senenin de 10 gün öncesi, 16 Haziran 2021 itibarıyla önümüzdeki senenin kaynaklarını kullanmaya başladı bile. Yapılan hesaplar, bu tüketim alışkanlıklarıyla dünyanın kaynaklarının yetmeyip, 1,5 gezegen ihtiyacı doğurduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle tehlike her gün büyüyor ve yaşanan çevre felaketleri de bu tehlikenin en büyük göstergesi. Ebru Dildan Edin, sektörlerde sınırda karbon uygulamasının başladığını, Türkiye’de AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın devreye girdiğini ifade etti ve “Cumhurbaşkanı’mız tarafından yayınlanan genelgede ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’ kurulduğunun müjdesini aldık. SKD Türkiye olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya ve bu konuda tüm kaynaklarımızı sunarak iş dünyasına liderlik etmeye hazırız” diye konuştu.

Elektrik tüketimi tam kapanmada yüzde 12,2 arttı Türkiye'nin elektrik tüketimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma sürecinde yüzde 12,2 arttı.

