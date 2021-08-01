Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada yaz mevsiminin gelmesi ve aşının etkisiyle normalleşme adımları atılırken, Delta varyantıyla moraller bozuldu. Kapasite kullanma oranları, tüketim verileri, büyüme ümitleri artarken, yeniden kısıtlamalar konuşulmaya başladı. Kısıtlamaların ekonomiler üzerindeki bilinen büyük etkisi sebebiyle para piyasalarında da moraller bozuldu. Bütün dünyanın kararlarını beklediği FED’in pozitif açıklamalarına rağmen birçok dünya borsası satıcılı seyretti. Bütün dünyada artan vaka sayılarının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına dair beklenti en büyük korku olurken, ABD ile Çin arasında zaman zaman soğuyan ekonomik savaş da yükselen endişeleri besleyen kaynak olarak öne çıkıyor.

BEKLENEN SENARYO

ABD Merkez Bankası FED, geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını da varlık alım miktarı ve politikasını da değiştirmedi. Böylece FED kaynaklı endişeler yerini sükûnete bıraktı. Ancak ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasalarda satışı körükledi. Analistler ise önümüzdeki haftanın verilerine yoğunlaştı. İngiltere’de kaldırılan Covid-19 kısıtlamaları ile birlikte toparlanan ekonominin yeni vaka ve varyantlarla yara almaması için İngiltere Merkez Bankasının yeni kararlar alması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Piyasalardaki bu durum, hafta içinde rekor seviyleri test eden New York borsasında düşüşe sebep olurken, Asya borsalarında yüzde 4’e varan sert düşüşler gerçekleşti ve bu da Avrupa borsalarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul’un risk iştahını az da olsa frenledi.

OLUMLU AÇIKLAMA VE VERİLER

FED’in güvercin açıklamaları, iç piyasada doları sakinleştirdi. Doların sakin seyri, altının onsunu da etkiledi. Ons, 1.830 dolara kadar yükselse de daha sonra dolardaki gevşemeyle gerileyip haftayı 1.814 dolardan kapattı. Yurt içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun turizm gelirlerindeki yüksek artışla cari fazla verilebileceğine dair beklentileri ile yeni swap anlaşması açıklaması, yüksek enflasyon beklentisine rağmen pozitif algılandı. Aşılamada önceki haftalarda azalan sayıların yeniden artması ve 73 milyon dozluk uygulama da kapanma olmayacağı beklentisini güçlendirdi, piyasalara güç verdi. Aynı zamanda sanayi üretimi, siparişler, satın alma endeksleri ve ikinci çeyrekte yüzde 20’ye varan rekor büyüme tahminleri ile borsa yükselme trendinden çıkmadı. Uzmanlar, önümüzdeki hafta 1.400 bandının üzerinde seyir görülebileceğini, dolarda 8,45’lerdeki seyrin süreceğini, şirketlerin bilanço açıklamalarıyla borsada hızlı hareketler görülebileceğini ifade ediyor.

NORMALLEŞME HIZLANDI, GÜVEN 3 YILIN ZİRVESİNDE

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerini gördü. Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile koronovirüs salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018’den bu yana eşik değeri olan 100’ün altında seyrediyordu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener “Normalleşmeye geçişle birlikte turizm gelirlerinin artması, ihracatta rekorların kırılması ve daha önemlisi imalat sanayi verilerinin de yukarı yönlü olması ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı” dedi. Şener, normalleşmeyle ekonomiye dönük iyimserliğin gelecek aylarda da devam edebileceğini belirterek “Endeksin 100’ün üzerinde olması, genel piyasa beklentilerine de pozitif yansıyor. Ekonomik güven endeksindeki yükselişler tüketici güven endeksi ile desteklenirse ekonomiye duyulan güvenin kalıcı olacağını görebiliriz” diye konuştu.

Piyasalar ‘Delta’ya değil ‘ağır hasta’ya bakıyor! Vakalar artmasına rağmen aşılama sebebiyle sağlık sistemi ve kitle psikolojisi üzerindeki riskler düşük düzeyde. Açık ekonomiyi tehdit etmeyen bu tablo, pozitif makroekonomik rakamlarla birleşti. Küresel piyasalarda kayıplar telafi edildi.

Dünya piyasalarına delta freni Yeni varyantın Avrupa ve Asya başta olmak üzere vakalarda tekrar artışa sebep olması, birçok ülkede yeniden tedbirleri gündeme getirdi. Ekonomik toparlanma için umutlar azaldı. Küresel borsalarda kayıplar yaşanıyor.