Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların olmazsa olmaz yatırım tercihlerinden biri olan altında düşüş seyri sürüyor. Bu kapsamda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira civarında işlem görüyor.

3 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI



İstanbul Kapalıçarşı’da 483 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 483,20 liradan, 3 bin 184 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 205 liradan, 440,65 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 444,65 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 131 liradan, bin 556 liradan alınan Yarım Ziynet bin 566 liradan ve 778 liradan alınan Çeyrek Ziynet 783 liradan satılıyor.

Sahte altına karşı karekodlu güvence Kuyumcular, sattığı altına İKO onaylı güven sertifikası verebilecek. Tüketici gönül rahatlığıyla altın ve takı alabilecek. Böylece düşük ayar, taklit, kalpazanlık konusunda yoğunlaşan şikâyetler son bulacak.