Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneği raporuna göre otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 27 yükselişle 346 bin 636 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 40,1 artarak 95 bin 914’e ulaştı. Ocak-temmuz döneminde benzinli otomobil satışları 226 bin 692 ile pazardan yüzde 65,4 pay alırken dizel otomobil satışları 74 bin 2 ile yüzde 21,3, hibrit otomobil satışları 28 bin 421’le yüzde 8,2 pay ve otogazlı otomobil satışları da 16 bin 502 ile yüzde 4,8 pay aldı. Temmuz sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 262 bin 311 adetle yüzde 75,7 pay aldı.

Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.