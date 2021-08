Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bünyesinde 500’e yakın iç giyim firmasını barındıran Eminönü Yeşildirek semti, Türkiye’de ilk kez düzenlenen bir sokak festivaline ev sahipliği yapıyor. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) organizasyonuyla gerçekleştirilen ‘Linexpo Sokak Festivali’ 119 ülkeden gelen 2.200 yabancı alıcıyı 500 iç giyim üreticisiyle buluşturuyor. Yarın sona erecek festivalin açılışında konuşan TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, sokak festivalinin Yeşildirek’teki üretici markaların dünyaya açılmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Yeşildirek’e gelen yaklaşık 2.200 alıcının, 4 gün boyunca tam anlamıyla bir alışveriş şölenine katılacağını, İspanya’dan Tanzanya’ya, Rusya’dan İtalya’ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen alıcıların İstanbul’a da her anlamda katkı sağlayacağını anlatan Kanpolat, “Türkiye’de iç giyim adına yapılan ilk organizasyon. 500’e yakın iç giyim ve çorap firması katılıyor. Rusya’nın ve Avrupa’nın en önemli iç giyim üreticileri festival kapsamında İstanbul’a geldi. 10’a yakın dünya markası, üretim görüşmeleri için şu anda burada. Yeşildirek’in canlanması ve uluslararası ticaretin artması için yaptığımız sokak festivalinin 100 milyon dolarlık bir ciro oluşturmasını hedefliyoruz” dedi. Kanpolat, şöyle konuştu: “Yaklaşık 150 bin kişilik bir istihdama sahip olan sektörümüzün en önemli üretim üssü Eminönü Yeşildirek, bünyesindeki 500 firma ile Avrupa ve Çin arasındaki bölgenin en büyük iç giyim üretim kapasitesini oluşturuyor. Bu güçle yeni pazarlarda ihracatımızı artırabilmek için New York ve Sidney ofislerimizi devreye sokuyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle Made in Turkey markasını dünyanın her noktasına ulaştırmak istiyoruz.”

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

İstanbul Erkek Lisesi’nde düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl 680 milyon dolar dış satış yapan sektörün bu yıl 1 milyar dolarlık ihracatı geçeceğini söyledi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de “İç giyimcilerden dijitalleşmelerini, beşinci ve altıncı bölgelere yatırım yapmalarını istiyorum. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve Anadolu’ya yatırım önemli” diye konuştu. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın ise fuarın ülke ekonomisine, sanayiye ve ihracata büyük değer katacağını ayrıca esnafa da büyük moral olacağını söyledi.

