Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batık durumdaki kurumun elinde CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarından 9 tane bulunuyor. Ancak bunlar arızalı ve atıl. Ağır bakım için 35 milyon liraya yakın para gerekiyor. Kurumun elinde 11 adet de M-18 Dromader tipi uçak bulunuyor. Bu mini uçaklar,

2012 yılında çok sayıda eksik çıkınca terk edildi. Yedek parçası üretici ülke olan Polonya’da bile bulunmuyor. CHP, miadını doldurmuş bu uçaklardan yangın gözetleme faaliyetinde yararlanabileceğini ifade ediyor. Ancak gözetleme işini Türkiye, insansız hava araçlarının son teknoloji ürünü üstün kameralarıyla rahatlıkla yapıyor. Üstelik uçaklar 4 saat gibi süre havada kalabilirken, insansız hava araçları yüzlerce saat görev yapabiliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendini yalanladı Orman yangınlarından sonra THK’nın uçaklarının neden kullanılmadığını soran CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de uçakların çalışmadığını söyledi.