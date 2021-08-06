Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın ve dolar bir süredir değer kaybı yaşayarak, düşüş bandında hareket ediyordu. Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan altın, bu gidişi devam ettirdi. Öyle ki serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 496,80 lira oldu.

6 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da;

496,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 496,80 liradan,

3 bin 272 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 293 liradan,

453 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457 liradan,

3 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 218 liradan,

bin 599 liradan alınan Yarım Ziynet bin 609 liradan

800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satılıyor.

Dolar ve altında yön yukarı döndü FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida, 2023’te faiz artışına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da faiz oranlarında düşüş sinyali vermesinin ardından döviz ve altında sınırlı yükseliş gerçekleşti.