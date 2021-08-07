Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken, sponsorluklarla da temellerini sağlamlaştırıyor. Bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir; Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un "Global Sponsoru" oldu. Dünyanın önde gelen diğer spor kulüpleriyle anlaşmaların devam edeceği belirtildi.

Getir, Londra’da hizmete başladı Yerli teknoloji girişimi Getir, İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet göstermeye başladı.