Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fon kurulunun 28 Temmuz'da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde harekete geçti. Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı.

VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK

“Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır” denilen TMSF açıklamasında, bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava ve takiplerin hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla durduğu, bu şirketler aleyhine yeni dava ve takip de yapılamayacağı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme şartlarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği hâlde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır.”

TMSF’nin oluşturduğu çağrı merkezi ve internet siteleri üzerinden 21 şirketle ilgili bilgilendirme yapılacak



NELER YAPILIYOR?

Tasfiye komisyonları, finansman şirketlerinde şu işlemleri yürütüyor:

* Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme.

* Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti.

* Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti.

* Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve denetim raporunun hazırlanması.

* Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti.

* Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri.

BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

