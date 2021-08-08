Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin taleplerinden daha fazla alış teklifi verdiği tespit edildi. Yapılan açıklamada “Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla teklif yapılması, gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Gerçekte tüketilmeyen bu alışlar, paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir” ifadelerine yer verildiği kaydedildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da, tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını bildirdi. Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek tekliflerin elektrik ticaretinin doğasına aykırı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Sadece rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz, paydaşların güvenini ve itibarını zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin yaptırımlarla karşılaşması kaçınılmaz” dedi.