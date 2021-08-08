Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) hisselerinin çoğunluk hisselerinin özelleştirilmesi için açılan ihaleyi kazandı. CCI, 430 milyon dolar değerindeki CCBU’nun yüzde 57,1 hissesi için, 252,28 milyon dolarlık teklif sundu. Özbekistan’ı, coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüklerini belirten CEO Burak Başarır, “Bu ülkenin de katılımıyla 11 ülkede 435 milyonun üzerinde bir nüfusa hizmet sunacağız. Orta Asya’daki deneyimimiz ile Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Bugün 8500’den fazla kişiye istihdam sağlayan CCI, toplam 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunuyor.

Özbekistan turizmde yıldızlaşıyor! Özbekistan, son beş yılda gerçekleştirdiği turizm reformlarıyla Asya’nın yıldız ülkelerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl diğer Türk Cumhuriyetleri gibi Özbekistan da bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutluyor.