Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki; salgın sürecinin başlamasından bu yana 31 ülkede 11 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek, üyeleri için 1.850’den fazla ikili iş görüşmesine vesile olduklarını belirtti.

Öztiryaki, “İhracatımızı sürdürebilir kılmak adına sanal çalışmalarımızı fizikilerle birleştiriyoruz. Yurt içinde bakanlığımızın desteği ile 8-12 Eylül tarihlerinde CNR Expo’da düzenlenecek ‘Hostech By Tüsid’ fuarında, 146 yabancı satın almacının fiziken katılacağı bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonumuz ile fuar boyunca 1000’den fazla iş görüşmesine vesile olacağımızı ümit ediyoruz. Ayrıca 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zuchex 31. Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na katılım göstererek, sektörümüzün yanında olacağız” dedi. Bu arada demir ve demir dışı metaller sektörü, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, Türkiye’nin genel ihracatından yüzde 5,7 pay aldı.

Tedarikçi arayan ABD mobilya fuarına geliyor CNR Mobilya - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na bu yıl Amerika ve İsrail yoğun ilgi gösteriyor. 3 Ağustos’taki fuarda özellikle ABD’li alım heyetlerinin imzalayacağı iş anlaşmaları ile 2 milyar doların üzerinde ticaret hacminin oluşması bekleniyor.