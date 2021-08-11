Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir yükseliş bandında hareket eden altın, dün dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybetti. Bunun üzerine altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 478,4 liradan bitirdi. Bugün ise yeniden yükseliş grafiğine geçen altının gram fiyatı 479 lira civarında işlem görüyor.

11 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 478,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.223 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.731 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altının ons fiyatının yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydederek, veri sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

‘Altın’da psikolojik harp! ABD Merkez Bankası bol para politikasını sürdürecek mi, bitirecek mi? Zirve yapan ‘Delta’ varyantı ekonomileri yavaşlatacak mı? Bu sorulara henüz net cevap yok, altın fiyatları da hallaç pamuğu gibi savruluyor... Kısa vadede belirsizliğin sürmesi ve fiyatlarda dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.