Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî silahlar Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) görücüye çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 17- 20 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan fuarda beka projeleri ile gövde gösterisi yapacak. TUSAŞ’ın millî muharip uçağını ilk defa sergileyeceği fuarda HÜRJET Simülatörü de yer alacak. Ayrıca ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ ve HÜRJET sergilenecek.

HIZ KESMEDEN DEVAM

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, havacılık ve uzay alanındaki projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek “IDEF ülkemizin gurur projelerinin dünya kamuoyuna tanıtıldığı önemli bir platform. Pandemi şartları göz önüne alındığında ilk defa bu denli geniş bir fuara katılım sağlayacağımız için heyecanlıyız. Ülkemizin en büyük beka projesi millî muharip uçağı IDEF’te ilk defa sergileyeceğiz. Dünya kamuoyunun önemle takip ettiği MMU’yu 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkaracağız. ATAK 2 ve HÜRJET ise 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşlarını yapacak. IDEF’e katılacak ziyaretçilerimiz ile bu heyecanımızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

DİJİTAL BİRLİK

Öte yandan Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) birlikte sürü hâlinde görev yapabildiği “dijital birlik” ilk defa sergilenecek. HAVELSAN’ın “dijital birlik” çalışması, dört farklı tip İHA ve üç farklı tip İKA ile uçuş ve geliştirme testleriyle başarılı şekilde sürüyor. HAVELSAN, BAHA otonom İHA ile verilebilecek görevlere yönelik hazırlıklar tamamlandı. Barkan İKA ise gelişmiş otonomi özellikleri ile kendini ispatladı ve dünya çapında bir kabiliyet dizisine sahip hâle getirildi.

Milli Muharip Uçak için hedef 2023'te motor çalıştırmak TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Milli Muharip Uçak için hedeflerinin 2023'te "motor çalıştırmak" olduğunu söyledi.

'Millî Muharip Uçak beka projesi' TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil "Millî Muharip Uçak sadece bir uçak projesi değil, ülkemizin beka projesidir. Tam bağımsız savunma sanayiinin gelebileceği en üst noktalardan biridir. 18 Mart 2023’te hangardan çıkararak bu projeyi gerçekleştireceğiz" dedi.