Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim krizi, son dönemin bir numaralı gündem maddesi... Sera gazlarının atmosferde birikmesi ile hava, su ve karanın ortalama sıcaklığının artması “Küresel Isınma” olarak tanımlanıyor. Ve bugün şiddetini artırmış durumda. Zaten iklim bilimciler sel ve yangınların sıklaşacağı konusunda uzun süredir uyarılarını sürdürüyordu. Türkiye’de de Ege ve Akdeniz’de yangınlarla boğuşurken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde sellerle mücadele ediyoruz. Bu durum önümüzdeki dönemde bütün alışkanlıklarımızı değiştirecek. Başta ekonomi olmak üzere pek çok konu iklim krizinden etkilenmeye devam edecek. Tarım arazilerinin kuraklığından, üretim teknolojilerinin yeni döneme uyum sağlamasına kadar birçok alanda kökten bir değişim bizi bekliyor. Ekonomik olarak bütün bu risklerin yeniden ele alındığı günümüzde sigorta sektörü de risk analizini yeniden tanımlıyor. Son günlerde yaşanan felaketler nedeni ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB), meydana gelen hasarlarla ilgili yüzlerce başvuru yapıldığını duyurdu. Başvuruların teminat tutarı 100 milyar TL’ye yaklaştı. Sigorta şirketlerinin, hasarları, poliçe kapsamında karşılayacağı vurgulandı. Ne var ki bu poliçelerin yeni risklere karşı yeterliliği de ayrıca sorgulanıyor.

YEŞİL EKONOMİ YÜKSELİŞTE

Küresel ısınma kendini iyiden iyiye hissettirirken “yeşil ekonomi” kavramı de popüler hâle geldi. İş dünyası, yatırımlarını yeşil ekonomi alanına kaydırdı. Sigorta sektörü de buna paralel olarak gelecekte oluşabilecek risklere uygun çözümler üretmeye odaklandı. Sektörel olarak poliçelerin kapsamının yeni ekoloji realitesine göre düzenlenmesi gündemde. Kısa ve orta vadeli planlar oluşturan sektör, öncelikli olarak müşterilerini konu ile ilgili bilinçlendirerek sigorta sahipliği oranını artırmayı hedefliyor. Monopoli Sigorta CEO’su ve Kurucu Ortağı Erol Esentürk; iklim krizinin yol açabileceği muhtemel hasarların ekonomiye getirebileceği yüklere odaklandıklarını söyledi. Esentürk “Aşırı hava olayları ile oluşacak hasar ve kayıplar, yeni dönemin en büyük riski... ILO’nun raporuna göre sadece 1,5 derecelik bir küresel sıcaklık artışı olması hâlinde, iklim değişikliği 2030 yılına kadar dünya çapında 2,4 trilyon dolar ekonomik kayba ve 80 milyonluk iş kaybına sebep olabilir. Daha önce sigortacılığın alanı gibi görünmeyen risklerin de sigortalanması artık kaçınılmaz” dedi.

Türk sigorta sektörü teyakkuza geçti Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken sigorta sektörü de acil duruma pozisyonuna geçti.

BM'den iklim değişikliği uyarısı: Sıcak hava dalgaları artacak BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.