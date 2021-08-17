Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kong-re Merkezi’nde 20 Ağustos’a kadar devam edecek fuarda ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, STM, BMC, FNSS, BAYKAR ve Katmerciler gibi yerli savunma sanayi devleri gövde gösterisi yapacak. 53 ülkeden 536’sı yerli, 700’ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firmanın katıldığı fuarda zırhlı muharebe araçları, insansız hava ve kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askerî simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün sergilenecek... IDEF 2021’e 31’i bakan, 11’i genelkurmay başkanı ve 33’ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor. Fuara ayrıca 79 ülkeden 154 heyetin katılımı bekleniyor.

BAYRAKTAR TB-2 İLE KATILIYOR

Geliştirdiği insansız hava araçları ile tüm dünyada adından söz ettiren Baykar Savunma DEF-21’de Bayraktar TB2 SİHA’nın yanı sıra Bayraktar Akıncı, Bayraktar DİHA, bayraktar mini İHA’yı sergileyecek.

MİNİ İHA'LAR GELİYOR

İHA üreticisi Zyrone Dynamics, mini İHA’ları şov yapacak. Mini çok rotorlu İHA platformu sınıfında yer alan ZCQM ile 500 gram faydalı yükle 70 dakikadan fazla uçuş görevi icra edebiliyor. ZCQM, saatte 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Kötü hava şartlarında uçabilecek şekilde tasarlanan ZCQM platformu, hızı saatte 50 kilometreyi aşan rüzgâra karşı üstlendiği görevi güvenli şekilde otonom ve manuel olarak yerine getirebiliyor.

OTONOM SİSTEMLER

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), MİLGEM projesinin yanı sıra geliştirdiği otonom sistemler ile fuardaki yerini aldı. STM tarafından üretilen sabit kanatlı İHA ALPAGU, hedefe kamikaze dalışı yapan İHA KARGU ve Döner Kanatlı Keşif yapan İHA TOGAN sergilenecek. İHA platformlarının GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine imkân sağlayacak KERKES Projesi de fuarda tanıtılacak.

SONGAR SAHNEDE

ASİSGUARD firması tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk millî silahlı drone sistemi SONGAR da fuarda boy gösterecek projeler arasında. SONGAR’ın makineli tüfek entegre edilmiş hâli ile bombaatarla donatılmış yeni hâli sergilenecek.

HAVELSAN, İHA VE İKA’LARINI SERGİLEYECEK

Ürettiği simülasyon, yazılım ve komuta kontrol sistemleri ile dünya savunma liginde yer alan HAVELSAN bu yıl İDEF-21’de insanız sistemlerini tanıtacak. HAVELSAN’ın, Silahlı Otonom İnsansız Kara Aracı BARKAN , Otonom İnsansız Hava Aracı BAHA , Mikro Keşif İHA Sistemi M6 gibi insansız araçları fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca, Türkiye’nin ilk yerli ve millî keskin nişancı simülatörü de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

ATMACA BOY GÖSTERECEK

Yerli ve millî füze sistemleri de fuarda boy gösterecek. ROKETSAN, ATMACA gemisavar füzesi olmak üzere SOM-J Seyir Füzesi, TEBER Lazer Güdüm Kitleri, Lazer Güdümlü Füze CİRİT, Orta ve Uzun Menzilli Tanksavar Füzeleri OMTAS ve UMTAS, SOM Seyir Füzesi, HİSAR Hava Savunma Füzeleri, çeşitli balistik koruma sistemleri gibi dünya pazarında tercih edilen ürünleri sergileyecek.

GÖLGE SÜVARİ ÖRTÜSÜNÜ KALDIRIYOR

Dünyanın önde gelen zırhlı kara platformu üreticilerinden FNSS Savunma tarafından üretilen ve Türkiye’nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olma özelliğine sahip Gölge Süvari de IDEF’21’de görücüye çıkacak. Yine FNSS tarafından geliştirilen AKINCI Zırhlı Muharebe Aracı, Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı KAPLAN, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) da fuarda bulunacak.

KİRPİ, VURAN VE AMAZON

Türkiye’nin en büyük ticari ve askerî araç üreticilerinden biri olan BMC ise bu yıl fuarda, KİRPİ, VURAN, AMAZON zırhlı araçlarının yanı sıra taktik tekerlekli askerî araçları, lojistik destek araçları ve özel araçlarını tanıtacak.

ŞEHİT EREN'E VEFA

Zırhlı araç üreticisi Katmerciler fuarda; Eren 4x4 ve Hızır II ile 4x4 Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraç ve insansız kara aracı Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nu (UKAP) sergileyecek. Katmerciler, 4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracına, genç yaşta terör şehidi olan Eren Bülbül’ün adını vermişti.

PEYCON AİLESİ UYDU ANTENLERİ

Türksat, yeni markaları olan PeycOn ailesi ile ilk kez görücüye çıkacak. PeycOn ailesi antenlerinden MicrOn, zorlu şartlarda bile birkaç dakika içerisinde uyduya bağlanabilirken, Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/ 25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sağlıyor. PeycOn ailesinin bir diğer üyesi olan ve araç üstü mobil motorize uydu uplink sistemi AerOn da İDEF 2021’de yer alırken ultra yüksek performanslı tek parçalı anteni ile görücüye çıkacak.

HÜRKUŞ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Millî Muharip Uçak, HÜRKUŞ projesi ve ATAK helikopterinin mimarı TUSAŞ ise fuara geniş bir ürün yelpazesi ile katılacak. Söz konusu sistemlerin yanı sıra ANKA-S, AKSUNGUR, İHA, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, HÜRKUŞ’un silahlı versiyonu HÜRKUŞ-C ve HÜRKUŞ’un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile fuardaki yerini alacak.

ASELSAN’DAN 250 ÜRÜN

ASELSAN, IDEF-21 fuarında 250’den fazla ürün ve sistemi tanıtacak. İlk defa sergilenecek sistemler arasında yeni nesil ihlal tespit sistemi MİDAS-3, Lazer hedef işaretleme cihazı ENGEREK-2, insansız hava araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-Optik Sistemi’nin üst versiyonu ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları bulunuyor.

Hedef, savunmada yerliliği artırmak Türk savunma firmalarının tedarik ihtiyacını yerli imkânlarla karşılaması için oluşturulan ‘YETEN’ projesinde firma sayısı 2 bin 216’ya ulaştı.

Savunma sanayiinde gurur tablosu Suriye, Libya, Karabağ ve terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettiren savunma sanayii yüzde 80 yerlilik oranı, 750 proje ve 3 milyar dolarlık ihracat başarısıyla tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor