Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL | İSTANBUL

Son üç yılda Türkiye özelinde kur şoku, genel anlamda da pandemi kaynaklı ekonomik problemler yaşanıyor. Alınan tedbirlerle bunlara müdahale edilse de döviz bazlı borçlar yatırımcıları oldukça zorladı. Bu kategorideki borçların önemli bir kısmı AVM yatırımlarında kullanıldı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada “Sektörün toplam borcu 13 milyar doları buluyor. Döviz hareketleri sebebiyle, bunlar ödemekte zorlanıyor. Çünkü gelirler dövizle değil artık. Önümüzdeki süreçte bazı AVM’ler bankalara geçebilir” diyerek, sektörün içinde bulunduğu durumu özetlemişti.

CİDDİ FIRSAT

Bugün yüksek kur-yüksek faiz kıskacı ve pandemi belirsizlikleri de sürerken, kredi kullanarak yatırım yapmak ayrı bir cesaret gerektiriyor. Daha sağlam ve garantili, farklı finansman modellerinin hayata geçirilmesi kaçınılmaz hâle geldi. Türk Ticaret Kanunu aslında bu anlamda şirketlere bir seçenek veriyor. “Ortak bularak bir yatırım için gerekli öz sermayeyi sağlamak” şeklinde gelişen model, bugün ciddi fırsat sunuyor. Şirketler de yavaş yavaş bu modele bakmaya başladı. Gayrimenkul geliştirme başta olmak üzere turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İsra Holding, Başakşehir’de başladığı “V Mall İstanbul” projesinde bu finansman modelini kullanıyor. Sektörde bu anlamda bir ilke imza attıklarını belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “V Mall İstanbul 1,2 milyar TL proje değerine sahip, şu anda 14 ülkeden 42 yatırımcı, finansman ortaya koyarak bu projeye ortak oldu” dedi.

AYAKLARINIZ YERE SAĞLAM BASMALI

Bu ortaklıkların çok dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu belirten Abdurrahim Tavlı “Projenizin ayakları yere sağlam basmalı. Yatırımcılara profesyonel işleyen bir yatırım fırsatı sunacaksınız. V Mall İstanbul’un arsası kendi mülkümüz. Ortada reel bir değer var ve bu değer üzerine inşa edilecek bir iş modelimiz mevcut. Buraya ortak olan yatırımcılar, proje hayata geçtiğinde kendi hisseleri oranında kira gelirine sahip olacak. Klasik dükkân yatırımlarında kiracı çıktığında gelir kaybı, tadilat ihtiyacı gibi durumlar söz konusu oluyor. Ancak burada bu yok, dükkân boş da kalsa bütün yatırımcılar, toplam kâr üzerinden kendi hisselerine düşen payı alacaklar” diye konuştu.

Hem ülke ekonomisi için istihdam sağlaması açısından hem de kendi özelinde çok faydalı bir modeli hayata geçirdiklerini aktaran Abdurrahim Tavlı “Bir defa banka kredisi kullanıp kur ya da faiz riskine girmedik. Tamamen öz sermayemizle iş yapıyoruz. Aynı zamanda ülkemize reel yabancı yatırımcı girişi sağlıyoruz. Mesela borsaya giren çıkan bir yabancı sermaye gibi değil bu... Gerçek ve kalıcı bir döviz girişinden söz ediyoruz. Üstelik bu, inşaat ve işletme döneminde istihdama ciddi katkı sağlayacak. İnşallah 2023 yılında proje tamamlandığında, böylesine güçlü bir modeli organize etme farkını tam anlamıyla ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Farklı bir konsept ile hayat bulacak “V Mall İstanbul” Alışveriş Merkezi; Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yanı başında, yapımı planlanan Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı’nın kesişme noktasında konumlanıyor. Kayaşehir meydanının merkezinde yer alan proje, en gözde markaları ziyaretçilerine sunmayı hedefliyor. Abdurrahim Tavlı “Burada perakendecinin sürekli talep ettiği ‘ciroya göre kira’ modelini hayata geçirebiliriz. Çünkü öz sermaye yapımız, bize bu imkânı sağlıyor. Ayrıca projemize de güveniyoruz, burada açılacak işletmeler kazanacak” dedi.

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