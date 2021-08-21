Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Fikirtepe’de yarım kalan projeleri tamamlamak için TOKİ ve Emlak Konut GYO aracılığıyla başlattığı süreç meyvelerini veriyor. 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, yaklaşık 8 milyar lira değere sahip olacak Yeni Fikirtepe Projesi’nde hızla adımlar atılıyor. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan proje için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO da hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yeni Fikirtepe projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi.

5 BLOKTA TESLİM BU AY

Bakanlık tarafından, İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de 2018 yılında finansal sıkıntı sebebiyle Vartaş yapı adası yarım kalan inşaatların tamamlanması amacıyla devralınmıştı. Finansman desteğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlandığı 286 pafta, 3415 ada, 9 parselde bulunan, ‘Vartaş-1’ olarak anılan projenin inşaatı için Kiptaş, Mayıs 2018’de bir ihale açtı. 182 bin 198 metrekare alanda gerçekleştirilecek proje için KDV dâhil 383 milyon 488 bin lira teklif eden Torkam İnşaat, ihaleyi kazandı ve hızlıca inşaata başladı. Projede 5 blokta yer alan yaklaşık 1.100 konut tamamlandı, geçici kabul işlemleri de tamamlanma aşamasına geldi. Konutların vatandaşlara teslimi için hazırlıklar başladı. Bu ay içerisinde teslimlerin yapılabilmesi için bakanlık, proje bünyesinde iki dükkânı ofis olarak belirledi. Hak sahiplerine konutların teslim işlemleri bu ofislerden üzerinden yapılacak.

DİĞER PARSELLERİN İNŞASI İÇİN DE SÖZLEŞMELER İMZALANIYOR

Bakanlık adına Emlak Konut GYO tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, yüklenici Kibritçi İnşaat ile 28 Temmuz’da imzalandı. Sözleşme bedeli KDV hariç 187 milyon 434 bin lira oldu. ‘3455/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi ise yüklenici Torkam İnşaat ile 5 Temmuz’da imzalandı. Sözleşme bedeli de KDV hariç 133 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca İstanbul Fikirtepe Kentsel Tasarım Projesi 3419/1 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, yüklenici Siyahkalem ile 3 Haziran’da imzalandı. Sözleşme bedeli KDV dâhil 198 milyon 480 bin lira oldu.

Bakan Kurum: Fikirtepe'de 15 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'de 60 bin vatandaşı ilgilendiren 15 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini belirterek, mart ayı itibarıyla inşa sürecine başlayacaklarını bildirdi.