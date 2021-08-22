Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize Valisi Kemal Çeber, altyapı anlamında ortalama yüzde 94, dolgu anlamında ise yüzde 97 seviyelerine gelindiğini söyledi. Üstyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber “Orada da yüzde 37 seviyelerine geldik. Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacak. Dünyadaki her tür uçak inebilecek” dedi. İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında yaklaşmalarla birlikte 4.500 metrelik alanda denize paralel olarak doğu-batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak. Toplamda 100 milyon ton ağırlığında dolgu yapılacak. Bugün itibarıyla bunun yaklaşık 97 milyon tonu tamamlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının % 90'ı tamamlandı Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının yüzde 90, üst yapı çalışmalarının yüzde 27 oranında tamamlandığını belirtti.