Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,21 kayıpla 1.444,63 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,04 artışla 486,20 lira, dolar yüzde 0,47 değer kaybederek 8,50 lira oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin teknik açıdan önemli destek olduğunu aktararak, endeksin bu seviye üzerinde tutunmayı başardığını, bu durumun yukarı yönlü trend açısından önem arz ettiğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın hedef olarak takip edileceği belirtildi. Dolar geçen hafta birçok para birimine karşı değer kazandı. Ancak içeride gerileme yaşandı. Gelecek hafta yurt içinde güven endeksi, imalat sanayii PMI, kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.

GÖZLER 27 AĞUSTOS'TA

Öte yandan her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını ABD’nin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyum, Covid-19 riski sebebiyle 27 Ağustos’ta sanal olarak gerçekleştirilecek. Analistler, FED Başkanı Jerome Powell’ın burada yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını kaydetti.

Borsada ilk hedef 1.450 puan Günlerdir borsada gözlenen ılımlı iyimserlik devam ediyor. Dünkü işlemlerde 1.420 seviyesinin üzeri görüldü.

Borsada 5 trilyon liralık işlem rekoru Bu yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lirayı buldu ve tarihî rekor seviyeye ulaştı.