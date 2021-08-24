Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Başkanlık yaptığı toplantıya; kurul üyeleri olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Burada konuşan Oktay, haziran ayında ekonomide yapısal reform gündeminin bir parçası olarak “Ekonomi Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğunu hatırlatarak “Toplantımız, Kurul’un yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması hasebiyle ayrı bir önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. Kurul’un çalışmaları ile Türkiye ekonomisi, küresel ekonomi, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizlerinin yapılacağını ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceğini söyleyen Oktay “2020, bütün dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik güçlü bir büyüme sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyümesi bunun oldukça üstünde gelecek. Rekorlara koşan ihracatta hedefimiz, yıl sonunda 210 milyar dolara ulaşmaktır. Cari açıkta ve enflasyonda da, aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz” dedi. Sürdürülebilir, güçlü bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımlar içeren Reform Eylem Planı’nın birlikte hızla yürütüldüğüne de işaret eden Oktay “Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program’ımızı yayımlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 7 ayda yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.