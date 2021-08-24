Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertok, Türksat 5A’nın hizmete alındıktan sonra pazarlamasıyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirterek uydunun kapsama alanı itibarıyla Kuzey Afrika ve Avrupa’nın önemli pazarlar hâline geldiğine işaret etti. Ertok “5A önemli bir yörüngede ve yüksek kapasiteli bir uydu. Ciddi görüşmelerimiz var. Kuzey Afrika ülkelerine Türksat 5A frekans satışı için görüşmelerimiz devam ediyor, kısa sürede içinde sözleşmeler imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

Türksat 5A hizmete giriyor Türkiye'nin, 3'ü (TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B) haberleşme, 3'ü (GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor. 7. uydumuz 5A, Türkiye'nin uzaydaki 7'nci gözü olma özelliği taşıyor.