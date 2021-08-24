Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikaları ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde varılan uzlaşmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022’nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7; 2023’ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Sendikaların 600 liralık seyannen zam teklifinin bu şartlarda karşılanamadığını söyleyen Bakan Bilgin, buna karşılık hâlen 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinin ise 400 liraya yükseltildiğini söyledi. Bakan Bilgin, 3600 Ek Gösterge meselesinin de bu sözleşme döneminde tamamlanacağını ifade etti.

Memur sendikaları toplu sözleşme görüşmeleri sırasında, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu. Bakan Vedat Bilgin; Türkiye ve dünyanın çok zor günlerden geçtiğini belirtirken; toplu sözleşme müzakerelerinin pandemi, sel ve yangın felaketleri yaşanan bir ortamda görüşüldüğüne dikkat çekti. Bütün bunlara rağmen özellikle 2023 zamları için daha önce görülmemiş oranlarda zammın uygulanacağını vurgulayan Bakan Bilgin, şöyle devam etti: Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum. Enflasyon altında da yurttaşımızı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz. Bu uzlaşma zemininin şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum.

Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ay için de yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 artı enflasyon farkı önerisinde bulunuyoruz” dedi.