Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde, yangın ve kasko poliçeleriyle sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 100 milyar TL olduğu belirtilerek “19 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangınlar sebebiyle tüm bölgelerden 1.852 hasar ihbarı alınmıştır” denildi. Söz konusu tarih itibarıyla 3 milyon 700 bin liralık hasar ödendiği ve toplam hasar tutarının da 61 milyon 500 bin TL olarak belirlendiğini açıklandı. Hasar ihbarlarının 706’sı Bodrum’dan, 524’ü Manavgat’tan, 377’si Marmaris’ten ve 245’i Milâs’tan yapıldı.

KARADENİZ'DE 83 MİLYON TL

Artvin, Rize, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta, kasko, konut, iş yeri, yangın ve mühendislik poliçelerinde 687 ihbar dosyasıyla birlikte toplam hasar tutarı yaklaşık olarak 83 milyon TL olarak belirlenirken, söz konusu tarih itibarıyla 14 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Hasar ihbarlarının 124’ü Artvin’den, 46’sı Rize’den, 40’ı Bartın’dan, 277’si Kastamonu’dan ve 200’ü Sinop’tan yapıldı. İhbarların Artvin ve Rize’de ağırlıklı olarak Kasko ve İş Yeri poliçelerinde; Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta ise Kasko ve Yangın poliçelerine yönelik olduğu görüldü.

Sel bölgesindeki araçlar hasar tespiti için toplanıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanıyor. Burada araçların hasar tespiti yapılacak.