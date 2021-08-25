Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, pandemi döneminde bile üretimini sürdürerek Türkiye için katma değer sunmaya devam eden çimento sektörünün maliyetlerinin yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt ve elektriğin oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2021 yılı temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin temmuz ayına göre %270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla %193 ve %64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86 TL’den 8,63 TL’ye yükselmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar, maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir. Çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık %3 düzeyinde olduğu gerçeğinden hareketle çimento fiyatlarına yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay da inşaat sektöründeki sıkıntıların nedeni çimento sektörü olmadığını belirterek “İnşaat sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da çimento sektörüne mal etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir” dedi.

Çimento çatlağı! İnşaat demirinde yüzde 116’yı bulan fiyat artışının yanında yüzde 60’ın üzerinde zamlanan çimento fiyatları da sektörü zora sokuyor. Türkiye Müteahhitler Birliği, kentsel dönüşüm projelerinin aksamaması için adil bir fiyat ortamı isterken, çimento sektörü ‘Hâlâ ucuzuz’ diyerek problemin sebebi olarak döviz kurundaki artışa işaret ediyor.