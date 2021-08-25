Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Bakanlık, özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan bazı uzak ülkelerle; bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri ihracatının artırılmasına yönelik bir strateji belgesi oluşturulması amacıyla çalışma başlattı. Bakanlık; ABD, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Şili, Tayland ve Vietnam’ı hedef olarak belirledi. Bu ülkelere ihraç edilebilecek yerli bilişim ve yazılım teknolojileri belirlenecek. Yerli ürün ve hizmetlerin dünyaya yayılmasının önü açılarak ticaret hacminin artırılması için çalışılacak. 34. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulunun kapanışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş “İhracatımızın üçte ikisini, uzaklığı ortalama 2 bin kilometreye kadar olan ülkelere yapıyoruz. Ancak ülkemize uzak 17 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından, yalnızca yüzde 0,26 pay alabilmekteyiz. Bu coğrafyaların ticari ve ekonomik manada sundukları potansiyeli değerlendirebilmek adına ‘Uzak Ülkelere İhracatımızın Artırılması Stratejisi’ni hazırlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bilişim sektöründe her 10 şirketten 8’i büyüdü Bu yıl 22. defa gerçekleşecek "500 Bilişim Şirketi Araştırması - Bilişim 500” için başvuru süreci 12 Mayıs’a kadar uzatıldı.