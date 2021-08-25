Altın kuru, hızlı yükselişinin ardından bir süredir düşüş grafiğinde hareket ediyor. Değer kaybının bugünde devam etmesinin ardından Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 481,80 liradan kapattı.
25 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.195,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 düşüşle 481,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 487,80 488,00 481,60 481,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.215,00 3.236,00 3.174,00 3.195,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 445,00 449,00 440,00 444,00
Lira(Tam) Ziynet 3. 142,00 3.162,00 3.102,00 3.122,00
Yarım Ziynet 1.571,00 1.581,00 1.551,00 1.561,00
Çeyrek Ziynet 785,00 790,00 776,00 781,00