Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları kapsamında İGA’da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu, enerji verimlilik faaliyetleri, ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi ile sera gazı hesaplamaları, ağaçlandırma çalışmaları, elektrikli araç kullanımları ve araç şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirildi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu hâlihazırda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek “Uzun vadede, Güneş Enerji Santralleri kurulumu ve Yeşil Enerji satınalımları ile elektrik enerjisi ihtiyaçlarımızın büyük kısmını yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin de önemli miktarlarda karbon emisyon yutağı hâline geleceği düşüncesindeyiz. Gelişen teknolojiler takip edilerek ağır taşıtlarda bio dizel kullanımı, hidrojen yakıtının ısınma ve ulaşım amaçlı kullanımı, baca gazından karbon yakalama teknolojilerini de takip ederek emisyon azaltım fırsatlarını da değerlendireceğiz” dedi.

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa'da zirvede İstanbul Havalimanı günde 979 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, İstanbul Havalimanı'ndan en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu firması ise günlük 808 uçuşla THY olduğu açıklandı.

İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.