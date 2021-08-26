26 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.197,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 482,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,60 481,80 482,00 482,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.174,00 3.195,00 3.176,00 3.197,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 440,00 444,00 440,00 444,00

Lira(Tam) Ziynet 3.102,00 3.122,00 3.104,00 3.124,00

Yarım Ziynet 1.551,00 1.561,00 1.552,00 1.562,00

Çeyrek Ziynet 776,00 781,00 776,00 781,00

ALTININ KİLOGRAMI 480 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 600 lirayı, en yüksek ise 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 480 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 507 milyon 985 bin 599,72 lira, işlem miktarı ise 1.053,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 25 bin 265,84 lira oldu.

Altında işçilik kampanyası Düğün sezonunun başlamasıyla hareketlenen altın piyasası, fiyatların düşmesi ve Kuyumcukent esnafının kampanyalarıyla vatandaşın yüzünü güldürdü.