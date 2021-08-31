Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de eylül ayı, ekonomi gündemi açısından yoğun geçecek. Büyüme rakamları yarın açıklanacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından duyurulacak. 2020 yılının aynı dönemindeki baz etkisi dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından da perşembe günü ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak.

Türkiye’nin ihracatı, temmuz itibarıyla son 12 aylıkta ilk defa 200 milyar doları geçmişti. İhracatta yılın tamamı için 210 milyar doların aşılması hedefleniyor. Cuma günü ise TÜİK, ağustosa ilişkin enflasyonu kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 18,95 olmuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada OVP hazırlıklarını sürdürdüklerini söylemişti. Oktay, eylül ayının ilk yarısında OVP’yi kamuoyuna duyurmayı planladıklarını açıklamıştı. Programın açıklanmasıyla, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı da 23 Eylül’de gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.

Türkiye ekonomisi dirençli, bu yıl büyüme 7,9’u bulur Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve not görünümünü “durağan” olarak korudu.

2021'in ilk yarısında büyüme devam etti Enerjisa Enerji’nin şebeke yatırımları 2021 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 95 artarak 1 milyar 110 milyon TL tutarında gerçekleşti. Konsolide Faaliyet Geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 büyüme ile 3 milyar 326 milyon TL oldu.