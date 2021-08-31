Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yılların en gözde yatırım araçlarından biri hâline gelen kripto paralar ilk defa geniş katılımlı bir zirve ile enine boyuna tartışılacak. Kripto para konusunda regülasyon hazırlıkları sürerken 26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek Kripto Para Zirvesi ile yatırımcıların da bizzat kripto para borsaları, coin ve altcoin’lerin temsilcileri tarafından aydınlatılması amaçlanıyor. Zirveye kripto para borsalarının yanı sıra coin ve altcoin’ler de katılacak. Zirve aynı zamanda altı farklı oturuma ev sahipliği yapacak.

TARAFTAR TOKEN’LAR

Zirvenin her iki gününde “Türkiye’deki coin’lerin geleceği” başlıklı birer oturum olacak ve coin ile altcoinler kendilerini anlatma fırsatı bulacak. İlk günün son oturumuna kripto para fenomenleri katılırken ikinci günün ilk oturumunda ise futbol kulüpleri tarafından çıkarılan taraftar coin konuşulacak. Bu oturuma üç kulübün konu ile ilgili yöneticileri katılacak. Zirvenin son oturumunda ise yine kripto para borsalarının temsilcileri, kendilerini ve sektörü anlatma fırsatı bulacak.

Zirvede oturumların yanı sıra B2B görüşmeleri de yapılacak. Borsalar, coin’ler ve altcoin’ler için tahsis edilen alanlarda kripto para borsaları ve coinler bir araya gelecek. Özel B2B görüşmeler için zirvenin www.kriptoparazirvesi.org adresinden görüşme talep edilen borsa, coin ve altcoin’ler için rezervasyon yaptırılabilecek. Zirvede ayrıca borsalar, coin ve altcoin’ler kendilerini anlatmak için özel salonlar kiralayabilecek. Ziyaretçiler de aklına takılan soruları direkt muhataplarına sorma imkânı bulacak.

Tasarrufta ‘kripto’lar yükselişte ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Kripto paraya Kanada modeli önerisi Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı kripto para düzenlemesinin ekimde Meclis’e gelmesi beklenirken, yasanın içeriğine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kriptoya yasak yok, teminat ve vergi var Bir süredir tartışılan kripto paralarla ilgili düzenlemenin tarihi netleşiyor. Kurumlara sermaye şartı, teminat ve vergiyi de içeren düzenlemeler ekimde Meclis’e gelecek.