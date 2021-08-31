Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, tüketicilerin ekonomik kaygılarının ve borçlanma seviyelerinin arttığı bir dönem geçtiğini belirterek “Tüketiciler bu dönemde daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özellikle son bir yıldır marka sadakatinin azaldığını ve özel markalı (private label) ürünlere bir yönelme olduğunu, önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Bizim de bu alanda bir girişimimiz söz konusu. Private label ürünlerimizi “Koçtaş Basic” adıyla çeşitli kategorilerde hayata geçirmeye başladık” dedi.

KAMP MALZEMELERİNE İLGİ ARTTI

Salgın döneminde ayrıca kamp malzemeleri ve bahçe mobilyalarına olan ilginin de arttığına değinen Kılıçoğlu, şunları kaydetti: Kamp gruplarında yüzde 135 gibi bir büyüme gerçekleşti. Bahçe mobilyası ürün gruplarında ise büyüme oranı yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşti. Hijyen ürünlerinde de ciddi bir artış gözlemledik. Bu kategoride satışlarımız yüzde 60 yükseldi.

OFİS MOBİLYASI DA REVAÇTA

Kılıçoğlu kamp ürünlerinin yanı sıra ofis mobilyası, el aletleri, dış mekan ürünlerinin en çok tercih edilen ürün grupları olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: Satın alma oranları ev gereçlerinde yüzde 17, dekorasyon ürünlerinde yüzde 25, aydınlatmada yüzde 22, el aletlerinde ise yüzde 77 arttı. El aletleri kategorisi satışlarındaki hareketten evde tamirat işlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu ürünler arasında akülü vidalama, matkap, tornavida, merdiven öne çıkıyor. Evler; ofis ve okullara dönüşünce ofis mobilyalarında kayda değer büyümeler elde ettik. Bu ürün gruplarında yüzde 45 oranında geçen seneye göre bir büyüme gerçekleşti. Proje bazlı banyo, mutfak gibi kategorilerimiz bu süreçte öne çıktı. Bu ürün gruplarında yüzde 40 oranında yükseliş oldu.

Normalleşmeyle iş yeri alışverişi yüzde 30 arttı Kış aylarından itibaren evden çalışmaya geçen ya da üretime ara veren iş dünyası, normalleşme adımları kapsamında iş yerlerine dönmeye başladı.