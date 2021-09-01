Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğinden, salgına karşı “aşı” çağrısı yapıldı. TURYİD Başkanı Kaya Demirer; aşının tercih değil toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek “Hâlen fiziksel kısıtlamalar ile kapasitelerimizin altında çalışmak durumundayız. Bedelini çok büyük ekonomik ve sosyal çalkantılar olarak ödedik, bir süre daha ödemeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek, aşılanıp, virüsle güvenli şekilde yaşamak” ifadelerini kullandı.

TEREDDÜTTE OLANLAR İÇİN BİLGİLENDİRME

Bu arada Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından, bağlı sendikaların genel başkanlıklarına, bölge ve il temsilciliklerine genelge gönderildi. Koronavirüs aşısı konusunda tereddüt yaşayan yurttaşların ve işçilerin aşılanması için bilgilendirme faaliyetinde bulunulmasını istendi. Yapılan açıklamada “Aşı farkındalığının sağlanmasında ve her bir yurttaşımızın aşılanmasının teşvik edilmesinde, toplumun en örgütlü kesimini oluşturan işçilerin ve üyesi oldukları sendikaların, önemli sorumluluğu bulunduğu kanaatindeyiz” denildi.

Samsun aşılamada ‘mavi’ kategoriye geçti Sağlık Bakanlığının 19 Ağustos’ta açıkladığı ‘Günlük Kovid-19 Tablosu’nda Samsun ‘mavi’ kategoriye geçerek düşük riskli iller arasındaki yerini aldı.

Çankırı'da aşılama arttı, vaka oranı geriledi Sağlık Bakanlığının açıkladığı illere göre haftalık korona virüs risk haritasında göre, Çankırı'da vaka sayıları düştü.